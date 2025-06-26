Участника террористического «Айдара» приговорили к 13 годам строгого режима

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима военнослужащего штурмового батальона «Айдар» (признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен) Андрея Рыбака. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, сообщила Главная военная прокуратура.

Мужчина вступил в батальон в июле 2024 года, так как разделял «идеологию украинского национализма и русофобии». На протяжении четырех месяцев он действовал в районах города Дружковка и села Ивановка в ДНР. По приказам командования фигурант следил за территорией, удерживал позиции и сражался против бойцов ВС РФ. В частности, он пытался не допустить продвижения российских военнослужащих. В ноябре 2024 года его взяли в плен, до оглашения приговора мужчина находился под арестом.

Сегодня суд приговорил трех украинских военнослужащих, участвовавших в нападении на Курскую область. Им назначили от 15 до 16 лет строгого режима с проведением первых трех лет в тюрьме. Ранее к 26 годам общего режима заочно приговорили датскую наемницу ВСУ Аннабель Йоргенсен.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Вину наемницы подтвердили свидетели и соцсети».

Никита Черненко