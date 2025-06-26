Оперштаб: информирование о запрете купания — это страховка для отелей Анапы

Информирование туристов о запрете купания при заселении в отели создано не с целью спугнуть или оштрафовать отдыхающих, мера введена для страховки средств размещения от потенциальных рисков. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края по ликвидации ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Мера действует с 25 июня и касается заселяющихся в отели туристов.

«Это не введение санкций, информирование о запрете купания, которое подписывают при заселении — страховка отелей на случай, если с туристом что-то случится. Прибывший в Анапу турист может быть не осведомлен о ситуации с выбросами мазута и заявить, что его не проинформировали о потенциальных рисках. Это лишь еще одна возможность информирования людей, помимо информационных стендов, мобильных групп и патрульных автомобилей на пляжах»,— рассказали в оперштабе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что береговую линию Анапы патрулируют специальные автомобили с громкоговорителями, они транслируют запись с напоминанием о том, что из-за разлива мазута нахождение на пляжах нежелательно, а купание запрещено.