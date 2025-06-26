Новый трамвай для Ростова-на-Дону представили в Екатеринбурге

Холдинг «Синара» представил в Екатеринбурге новый трехсекционный трамвай, который планируют закупить для Ростова-на-Дону. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Максимальная вместимость новой модели составляет 308 пассажиров, в ней разместят 70 сидений. Трамвай отличается увеличенной длиной вагонов и широкими дверными проемами, способен развить скорость до 75 км/ч и является полностью отечественной разработкой. По данным на конец 2024 года, серийное производство трамваев «Синара» в Екатеринбурге планируют запустить в 2026 году и первые 20 трамваев направить в Ростов-на-Дону в рамках концессионного соглашения.

Константин Соловьев