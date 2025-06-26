Осужден житель Новороссийска, собиравший для Украины данные о воинских частях

Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Михаила Комкова, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 и ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Суд установил, что 15 марта 2024 года, находясь в Новороссийске, фигурант Комков разместил в открытом доступе в сети интернет комментарий, содержащий публичное оправдание деятельности организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической в РФ и запрещена).

В дальнейшем, по версии следствия, в начале июня 2024 года осужденный Комков вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Находясь на территории Новороссийска, он осуществил сбор сведений о расположении и объектах российских вооруженных сил. В частности, подсудимый при помощи мобильного телефона произвел видеосъемку и фотоснимки воинских частей, территорий их дислокации, а также объектов пограничной службы и Черноморского флота, после чего передал полученные материалы украинской стороне.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков