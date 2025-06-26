В приложении РЖД возник сбой

Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» может быть временно недоступно. В компании сообщили «РИА Новости», что сбой произошел по техническими причинами. Сайт РЖД, веб-приложение, кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме.

За этот месяц сайт и приложение РЖД дважды подверглась кибератаке: компания сообщала о неполадках 6 и 12 июня. Замглавы РЖД Евгений Чаркин говорил, что с начала года инфраструктура компании подверглась кибератакам более 1,5 млн раз.

О кибератаках на российские организации — в материале «Ъ» «Хакеры идут по скрипту».