Агрохолдинг «СТЕПЬ» приступил к уборке урожая

В Агрохолдинге «СТЕПЬ» стартовала уборочная кампания. В этом году погодные условия внесли свои корректировки в сроки начала работ — из-за дождей уборка началась немного позже ожидаемых сроков.

Фото: пресс-служба Агрохолдинга «СТЕПЬ»

Первыми к работе приступили хозяйства «СТЕПИ» в Краснодарском крае, затем сельхозпредприятия Агрохолдинга на Ставрополье. В ближайшие дни уборочная начнется в ростовском кластере компании. Такое решение было принято из-за погодных условий — в Ставропольском крае выпало достаточное количество осадков, в то время как в Ростовской области и Краснодарском крае наблюдалась засуха.

Уборка началась с колосовых культур, первым на полях начали убирать озимый ячмень в Краснодарском крае и озимую пшеницу в Ставропольском крае. Следующей по плану стартует уборка гороха в Ростовской области. В дальнейшем в этом сезоне компания также будет убирать урожай кукурузы, нута, сахарной свеклы и масличных культур: подсолнечника, рапса, льна, горчицы и кориандра. Уборка всех сельхозкультур завершится в середине осени. Сбор основной производственной культуры во всех хозяйствах «СТЕПИ» — озимой пшеницы — планируется осуществить в традиционные сроки, то есть в течение двух ближайших недель.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» готов к проведению уборочной в полном объеме. В этом году компания увеличила на полях количество уборочной техники собственной машинно-тракторной станции на 30%, что позволит эффективно справиться с поставленными задачами. Агрохолдинг использует 100% отечественных семян сахарной свеклы, кондитерского и масличного подсолнечника, нута, льна, горчицы, ярового ячменя и пшеницы. В этом году удалось полностью перейти на российские семена гороха и существенно нарастить российский посевной материал кукурузы.

Фото: пресс-служба Агрохолдинга «СТЕПЬ»

В этом году на юге России отмечены неблагоприятные погодные условия в весенний период. Аналогичные проблемы были и в прошлом году. В отдельных районах Краснодарского края и Ростовской области правительством введены режимы ЧС из-за засухи. Ранее в Ростовской области был введен режим ЧС в связи с весенними заморозками. При этом в Ставропольском крае сельхозпроизводители столкнулись с продолжительными ливнями.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Погодные условия в этом году потребовали особого подхода к планированию уборочной кампании. Несмотря на изменения в традиционных сроках и географии начала работ, компания полностью готова к проведению всех необходимых полевых работ. Уборочная завершится в оптимальные сроки».