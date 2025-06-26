Стоимость Nvidia приближается к $4 трлн

25 июня акции американской компании Nvidia — производителя чипов и другого высокотехнологичного оборудования — выросли на 4,3% до рекордных $154,3 за акцию. Капитализация компании достигла $3,77 трлн, тем самым она в очередной раз стала самой дорогой в мире, обойдя Microsoft. Акции Nvidia в последнее время сильно колебались, однако по итогам последнего месяца они выросли на 17,5%, а за год — более чем на 22%.

Nvidia продолжает дорожать благодаря высокому спросу на чипы для систем искусственного интеллекта — компания является лидером по производству некоторых продвинутых чипов такого рода. Первый квартал она закончила с рекордной выручкой $44 млрд (рост на 69%) и увеличением прибыли на 26%.

Некоторых инвесторов и аналитиков беспокоит возможное влияние на бизнес компании торгового конфликта между США и Китаем и ужесточения американского экспортного контроля в отношении высокотехнологичных чипов. Сама Nvidia заявляла, что потери из-за новых ограничений на экспорт в Китай могут достигать $8 млрд. Однако продолжающийся в последнее время рост акций свидетельствует о возрастающей уверенности инвесторов в том, что эти ограничения не окажут существенного негативного воздействия на бизнес компании.

Яна Рождественская