Пашинян сообщил о разработке законопроекта для национализации «Электросетей Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в правящей партии «Гражданский договор» уже разработан законопроект, который позволит национализировать «Электрические сети Армении» (ЭСА),— компания принадлежит ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. По словам армянского премьера, после того как государство возьмет на себя управление ЭСА, будут обсуждаться «дальнейшие сценарии».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщил Никол Пашинян на заседании правительства, рассматривается возможность свободной продажи акций компании. «Мы должны: обеспечить свободное обращение акций ЗАО "Электросети Армении"»,— сказал армянский премьер (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил, что «Электрические сети Армении» намеренно создали энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Он дал руководству компании месяц (до 21 июня) на возмещение убытков населению. Об этом стало известно в тот же день, когда Самвелу Карапетяну выдвинули обвинения из-за его критики в адрес правительства.

Компания «Электрические сети Армении» обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. Эксперты предупреждают, что национализация ЭСА не только скажется на инвестиционной привлекательности республики, но и противоречит либерализации электроэнергетического рынка страны и сопряжена с экономическими рисками.

О внутриполитической ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на ''Священную борьбу''».

Лусине Баласян