Спрос на летний отдых в Анапе снизился на 70%

В Анапе в 2025 году спрос на летний отдых снизился на 60-70%. Объекты предоставляют скидки от 15% до 55%, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора «Алеан».

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Летом 2025 года стоимость отдыха на российских курортах с песчаными пляжами для семьи из трех человек стартует от 27 тыс. руб. за семь ночей.

В Анапе популярностью пользуются отели с развитой инфраструктурой, бассейнами и системой «все включено» и «ультра все включено». На июль можно найти «все включено» на семь ночей на троих от 51,2 тыс. руб.

В Геленджике проживание в отеле с тарифом «полный пансион» на неделю на тот же состав туристов начинается от 57,1 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти Анапы и Темрюкского района ввели новые меры по ограничению посещения пляжной территории, пострадавшей в результате разлива нефтепродуктов. При заселении в гостиницы и санатории отдыхающие подписывают документ с информацией о запрете купания в море и закрытии пляжей.