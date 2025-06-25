В Анапе и Темрюке отдыхающие подписывают уведомление о закрытии пляжей

Власти Анапы и Темрюкского района ввели новые меры по ограничению посещения пляжной территории, пострадавшей от разлива мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @opershtab23 Фото: @opershtab23

При заселении в гостиницы и санатории отдыхающие подписывают документ с информацией о запрете купания в море и закрытии пляжей. Новый порядок вводится в дополнение к уже существующим мерам информирования туристов: входы на пляжную территорию закрыты ограничительной лентой с предупреждающими надписями, вдоль берега передвигаются автопатрули с громкоговорителями.

Гостиницы, санатории и дома отдыха предлагают гостям альтернативу пляжному отдыху — посещение бассейнов, экскурсионные программы.

На участке побережья от поселка Веселовка (Темрюкский район) до поселка Утриш (Анапа) продолжаются работы по очистке берега от мазута, вылившегося в Черное море после крушения двух танкеров в декабре 2024 года. Выбросы нефтепродуктов на берег происходят редко, утверждают власти, но значительная часть мазута остается на дне моря на мелководье. К уборке привлекаются водолазы.

О последствиях ЧП — в материале «Ъ» «Крушение танкера оплатят квартирами».

Анна Перова, Краснодар