Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что деэскалация между Израилем и Ираном «воодушевляет весь мир». По его словам, это может послужить хорошим примером и для российско-украинского конфликта.

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Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP Стив Уиткофф

Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP

«И я думаю, когда вы видите надежду, которая сейчас исходит из того, что произошло, я думаю, что это может тяготеть и к России с Украиной. Это то, на что мы надеемся. Мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: "Знаете, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса"»,— заявил господин Уиткофф в интервью CNBC.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. В ночь на 24 июня Дональд Трамп заявил о согласовании прекращения огня между Ираном и Израилем.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».