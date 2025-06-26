Арестованный Андрей Карпов по делу Ura.ru отозвал жалобу на меру пресечения

Свердловский областной суд прекратил апелляционное производство по жалобам бывшего полицейского Андрея Карпова и его защитника на постановление о мере пресечения, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По делу о взятках от редактора Ura.ru Дениса Аллаярова он помещен под домашний арест с запретом на определенные действия до 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее обвиняемый и его адвокат обжаловали постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, и сегодня облсуд должен был рассмотреть апелляцию, но жалобы были отозваны. Постановление вступило в силу.

Бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным «Ъ-Урал», изначально Карпов был задержан в марте, после чего уволен из органов. В апреле было возбуждено бесфигурантное дело о превышении полномочий.

Обыски в свердловской редакции Ura.ru прошли 5 июня. По словам источника «Ъ-Урал», на рабочих компьютерах журналистов силовики нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости. Тогда на допрос был доставлен Денис Аллаяров и еще двое корреспондентов, освещающих криминальную тему в издании. После допроса все трое были отпущены в статусе свидетелей. Однако спустя несколько часов Денис Аллаяров был задержан во второй раз, его арестовали и предъявили обвинение по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Сейчас он находится в СИЗО.

Подробнее об уголовном деле — в материале «За сводки попал в сводки»

Ирина Пичурина