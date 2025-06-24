Власти Кубани направят 3,9 млрд рублей на капремонт 144 школ

С 2025 по 2027 год в Краснодарском крае планируют провести капитальный ремонт в 144 образовательных учреждениях. На эти цели намерены выделить около 3,9 млрд руб, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Работы планируют в рамках госпрограммы «Развитие образования». В учреждениях отремонтируют помещения, пищеблоки, спортзалы, кровли и фасады, а также благоустроят территории. Порядка 3,5 млрд руб. предусмотрено за счет федерального и краевого бюджетов.

Подрядчики будут задействованы на объектах, где наиболее остро стоит вопрос обновления материально-технической базы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 2025 по 2027 год в Краснодарском крае планируют построить 31 школу общей вместимостью свыше 30 тыс. мест и 26 детских садов более чем на 5 тыс. мест.

Кроме того, с 2025 года в крае стартует реализация нового нацпроекта «Молодежь и дети», в рамках которого запланировано строительство еще трех школ — в Краснодаре и Сочи.

Анна Гречко