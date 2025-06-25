В Иране подтвердили гибель главы генштаба Али Шадмани

Глава центрального штаба Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Шадмани погиб в результате ударов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое приводит иранское агентство Mehr.

Господин Шадмани умер от тяжелых ранений на прошлой неделе.

Израильская сторона заявила об убийстве Али Шадмани 17 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечала, что он являлся одним из приближенных верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Предыдущий начальник иранского генштаба генерал-майор КСИР Мохаммад Багери погиб во время первых ударов ЦАХАЛа в ночь на 13 июня.

После начала операции Израиля против Ирана стороны начали обмениваться ударами. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились прекратить огонь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Елизавета Шмакова