Олегу Зубкову провели операцию в Краснодаре после нападения льва

Директору крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову провели операцию в краснодарской больнице после нападения льва. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По его словам, у пострадавшего серьезно травмирована трахея, легкое повреждено незначительно в результате проникающей раны от когтя хищника.

«Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает»,— отметил господин Запашный. Он также добавил, что восстановление не будет быстрым, но врачи дают положительные прогнозы.

Инцидент произошел вечером 22 июня в вольере во время кормления животных. Предварительно причиной агрессии льва стал громкий звук закрывающейся двери вольера — хищник резко отреагировал на шум и напал на директора.

Следственный комитет России проводит проверку по статьям 238 и 143 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил охраны труда).

Парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма считается крупнейшим в Европе по числу хищников: здесь содержатся около 60 львов и более 50 тигров.

Анна Гречко