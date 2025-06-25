В аэропорту Нижнекамска вслед за Казанью ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) временно приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены на фоне режима беспилотной опасности в Татарстане, объявленного в 11:51 мск.

Ранее аналогичные меры ввели в аэропорту Казани. Накануне оба аэропорта уже закрывали на девять часов — с 16:33 до 1:22 мск из-за атак БПЛА. Тогда средства ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией Татарстана.

Анар Зейналов