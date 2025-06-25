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Аэропорт Казани вновь временно закрыли

В аэропорту Казани вновь временно приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Казани вновь временно закрыли

Аэропорт Казани вновь временно закрыли

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Аэропорт Казани вновь временно закрыли

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Накануне аэропорт Казани уже закрывали из-за режима беспилотной опасности. Тогда ограничения действовали почти девять часов — с 16:33 до 1:22 мск. Из-за закрытия воздушной гавани отменили шесть рейсов и задержали 55, некоторые — на 10-15 часов.

Анар Зейналов

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