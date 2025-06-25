В Новосибирске на бывшего депутата-иноагента Пономарева возбудили еще одно дело

Следственные органы Новосибирской области завели уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы РФ от региона Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Поводом для возбуждения дела стало его видеообращение в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической в РФ и запрещена), рассказали «Ъ-Сибирь» источники. По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма) бывшему парламентарию грозит до семи лет лишения свободы. Оперативно получить комментарий в правоохранительных органах не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В феврале против Ильи Пономарева (объявлен в РФ иностранным агентом) было возбуждено дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК), сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, он «наладил взаимодействие» с одним из военизированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ФСБ назвала основанием для возбуждения дела «достоверные данные» об учреждении экс-депутатом в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной в РФ). Утверждается, что целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

Ильей Пономаревым (признан иностранным агентом), говорится в деле, с 2022-го по 2024 год проведено семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня. Ими разработаны и приняты более трех десятков антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др.

Кроме того, в сентябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Илью Пономарева (объявлен иноагентом) к десяти годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии и оправдании терроризма.

Илья Николаев