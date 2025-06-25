Трамп заявил о тяжелом положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в непростой ситуации, заявил президент США Дональд Трамп. Он допустил, что встретится с украинским президентом на полях саммита НАТО.

«Да, возможно, я увижусь с ним (Владимиром Зеленским.— "Ъ"). Спрошу, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которую ему лучше было не попадать»,— сказал господин Трамп журналистам перед отлетом на саммит (цитата по Fox News).

О планируемой встрече президентов двух стран накануне сообщило Politico. В последний раз Дональд Трамп встречался с Владимиром Зеленским в апреле в Ватикане во время похорон папы римского Франциска. Это была их первая личная встреча после февральского скандала в Белом доме. Пентагон говорил, что США сократят расходы на закупку оружия для Украины в 2026 году. По данным Politico, эскалация конфликта на Ближнем Востоке понизила шансы Киева на новую поддержку НАТО.

Об отношениях Киева и Вашингтона — в материале «Ъ» «Мир по телефону».