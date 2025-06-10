Пентагон анонсировал сокращение бюджета на вооружение для Украины в 2026 году

В 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. Об этом заявил в Палате представителей Конгресса глава Минобороны США Пит Хегсет.

«Этот бюджет предполагает сокращение (на закупки вооружений для Украины.— "Ъ")»,— сказал господин Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Он объяснил, что администрация Дональда Трампа смотрит на российско-украинский конфликт «совершенно иначе» и считает лучшим решением мирное соглашение, достигнутое путем переговоров. Трансляция велась на YouTube-канале MSNBC.

8 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал траты администрации экс-президента Джо Байдена на военные нужды Украины и заявил, что она не стремилась добиться разрешения конфликта дипломатическим путем. По его словам, с февраля 2022 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму более $300 млрд. Согласно данным на официальном сайте Пентагона, сумма оказанной помощи почти в четыре раза меньше — $66 млрд.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Шах и пат».

Екатерина Отрашкевич