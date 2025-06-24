Politico: ближневосточный конфликт понизил шансы Украины на новую поддержку НАТО

Украина вряд ли получит новую военную помощь по итогам саммита НАТО 24–25 июня. Шансы на приглашение страны в Североатлантический альянс «равны нулю», пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Несмотря на сомнения президента Украины Владимира Зеленского о целесообразности визита в Гаагу, где пройдет двухдневный саммит, его приезд все же ожидается, сообщает Politico. По данным издания, он рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Эскалация на Ближнем Востоке при участии США сместила акцент с военных действий на Украине, отмечает Politico. По словам чиновников, опрошенных газетой, сейчас в НАТО сконцентрированы на увеличении бюджетных обязательств по обороне для стран–членов альянса — до 5% от ВВП.

«Другой альтернативой было бы полное исключение»,— сказал европейский чиновник. Собеседник Politico подчеркнул, что это стало бы «более негативным сигналом о поддержке Украины сообществом НАТО». Председатель комитета нацбезопасности и обороны Литвы Гедримас Еглинскас заявил, что шансы Украины на приглашение в альянс «равны нулю», но перспективы на будущее остаются «хорошими». «На данный момент главная цель состоит в том, чтобы сохранить неизменными формулировки о неизбежности членства Украины»,— сказал он.

17 июня Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде на день раньше планируемого срока, не встретившись с Владимиром Зеленским ради совещания в Белом доме по ситуации на Ближнем Востоке.

Подробности — в материале «В НАТО не спешат раскошеливаться».