Guardian: Лондон передаст Киеву ракеты за счет замороженных российских активов
Великобритания направит Украине 350 усовершенствованных ракет ПВО. Для этого Лондон задействует £70 млн (около $95,4 млн), полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов, сообщает The Guardian.
Британский офицер объясняет устройство ЗРК Raven (на фото). Такие системы поставляются для украинских сил ПВО (май 2025 года)
Фото: UK MoD
Деньги были получены в рамках программы экстренного кредитования стран G7. Ракеты Asraam изначально создавались в классе «воздух—воздух», но за три месяца их модернизировали для наземного запуска. Он будет осуществляться с использованием систем ПВО Raven, пять из которых уже отправлены на Украину. В общей сложности в стране будет 13 таких систем.
Газета отмечает, что Великобритания впервые использовала средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Украины. О новом пакете военной помощи британский премьер Кит Стармер объявил 24 июня перед саммитом НАТО. Этот пакет — часть более широкой инициативы на сумму £4,5 млрд (свыше $6 млрд), анонсированной Лондоном.
В апреле Великобритания выдала Украине кредит на $991 млн под доходы от замороженных активов РФ. В июне господин Стармер высказывал сомнения в возможности конфискации российских активов. Речь идет о £25 млрд ($34 млрд) активов, замороженных в стране.
О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «У НАТО и США по Украине не сходится».