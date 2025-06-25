Guardian: Лондон передаст Киеву ракеты за счет замороженных российских активов

Великобритания направит Украине 350 усовершенствованных ракет ПВО. Для этого Лондон задействует £70 млн (около $95,4 млн), полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский офицер объясняет устройство ЗРК Raven (на фото). Такие системы поставляются для украинских сил ПВО (май 2025 года)

Фото: UK MoD Британский офицер объясняет устройство ЗРК Raven (на фото). Такие системы поставляются для украинских сил ПВО (май 2025 года)

Фото: UK MoD

Деньги были получены в рамках программы экстренного кредитования стран G7. Ракеты Asraam изначально создавались в классе «воздух—воздух», но за три месяца их модернизировали для наземного запуска. Он будет осуществляться с использованием систем ПВО Raven, пять из которых уже отправлены на Украину. В общей сложности в стране будет 13 таких систем.

Газета отмечает, что Великобритания впервые использовала средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Украины. О новом пакете военной помощи британский премьер Кит Стармер объявил 24 июня перед саммитом НАТО. Этот пакет — часть более широкой инициативы на сумму £4,5 млрд (свыше $6 млрд), анонсированной Лондоном.

В апреле Великобритания выдала Украине кредит на $991 млн под доходы от замороженных активов РФ. В июне господин Стармер высказывал сомнения в возможности конфискации российских активов. Речь идет о £25 млрд ($34 млрд) активов, замороженных в стране.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «У НАТО и США по Украине не сходится».