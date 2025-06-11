Стармер назвал сложным вопросом идею конфискации замороженных активов РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер усомнился в возможности конфискации российских активов, передает газета The Guardian. Речь идет о £25 млрд ($34 млрд) активов, замороженных в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

«Я не хочу притворяться и заявлять в Палате общин, что на этот вопрос (о конфискации российских активов.— "Ъ") есть ответ, ведь его на самом деле нет»,— сказал господин Стармер (цитата по The Guardian).

Британский премьер подтвердил, что вопрос конфискации активов ведется с союзниками. Однако, добавил он, говорить о каком-либо однозначном решении пока рано. Кир Стармер также не дал ответа на вопрос, обсудит ли он возможную конфискацию активов на встрече G7 в Канаде 15–17 июня.

В мае международная финансовая площадка Euroclear заявила о планах изъять около €3 млрд замороженных российских активов в качестве компенсации западным инвесторам. В начале июня Украина раскритиковала предложение Euroclear.

Сумма замороженных странами ЕС и G7 российских активов составляет около €280 млрд. Это почти половина валютных резервов России.

Подробнее — в материале «Euroclear предполагает конфискацию».

Екатерина Отрашкевич