Уиткофф: США смогут заключить с Ираном всеобъемлющее мирное соглашение

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил об уверенности в том, что Вашингтон сможет заключить с Тегераном всеобъемлющее мирное соглашение. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters

Кроме того, господин Уиткофф добавил, что Вашингтон не намерен позволять Тегерану обогащать уран по условиям возможного соглашения. «Нет. Им не нужно обогащение»,— сказал он.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. По его словам, оно должно вступить через 6 часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны». Позже он уточнил, что режим прекращения огня нарушили обе стороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».