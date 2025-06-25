СБ ООН представил обновленный проект резолюции по конфликту Ирана и Израиля
Разработанный Россией, Китаем и Пакистаном обновленный проект резолюции нацеленный на обеспечение прекращения огня на Ближнем Востоке был представлен членам Совета Безопасности ООН (СБ ООН).
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Фото: Brendan McDermid / Reuters
«Большая ответственность в этом смысле лежит на СБ, который обязан принять необходимые меры. Именно на это нацелен предложенный Россией совместно с китайскими и пакистанскими партнерами проект резолюции»,— сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Как сообщает ТАСС, в изначальной версии документа подчеркивалось, что атака США на ядерные объекты Ирана противоречит международному праву. В документе также содержался призыв к немедленному прекращению огня сторонами ирано-израильского конфликта.
Утром 24 июня Иран и Израиль согласились на предложение США о введении режима прекращения огня. При этом Тегеран заявил, что ответит на любые нарушения договоренности. Дональд Трамп предполагал, что соглашение о прекращении огня будет бессрочным. Спустя три с половиной часа после введения режима Израиль обвинил Иран в новой атаке на страну. Тегеран отрицает удары.
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