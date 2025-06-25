СБ ООН представил обновленный проект резолюции по конфликту Ирана и Израиля

Разработанный Россией, Китаем и Пакистаном обновленный проект резолюции нацеленный на обеспечение прекращения огня на Ближнем Востоке был представлен членам Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid / Reuters Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Большая ответственность в этом смысле лежит на СБ, который обязан принять необходимые меры. Именно на это нацелен предложенный Россией совместно с китайскими и пакистанскими партнерами проект резолюции»,— сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Как сообщает ТАСС, в изначальной версии документа подчеркивалось, что атака США на ядерные объекты Ирана противоречит международному праву. В документе также содержался призыв к немедленному прекращению огня сторонами ирано-израильского конфликта.

Утром 24 июня Иран и Израиль согласились на предложение США о введении режима прекращения огня. При этом Тегеран заявил, что ответит на любые нарушения договоренности. Дональд Трамп предполагал, что соглашение о прекращении огня будет бессрочным. Спустя три с половиной часа после введения режима Израиль обвинил Иран в новой атаке на страну. Тегеран отрицает удары.

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