Рейсы между Парижем и Тель-Авивом будут приостановлены до 14 июля

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке международные авиакомпании вводят ограничения на перелеты в воздушном пространстве региона, сообщает Reuters. Рейсы французской авиакомпании Air France из Парижа в Тель-Авив приостановлены до 14 июля, в Дубай и Эр-Рияд — до 25 июня, пишет издание.

Также полеты в ближневосточном направлении приостановлены латвийской airBaltic — до 30 сентября, испанской авиакомпанией — до 31 июля, индийской Air India — до уведомления о возобновлении перевозок.

Air France — одна из крупнейших авиакомпаний в мире. Осуществляет рейсы в 187 пунктов назначения. Авиакомпания ежедневно совершает около 1,7 тыс. перелетов.

Отмена рейсов началась после закрытия воздушного пространства Катара, которое случилось накануне после ударов Ирана по авиабазе США. Сроки ограничений не сообщались. Также МИД Катара предупреждал, что ситуация в регионе может привести к катастрофическим последствиям на мировом уровне.

Сегодня утром Иран и Израиль согласились на перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом. Однако спустя три часа министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Тегеран в нарушении перемирия. Иран отверг эту информацию. Вскоре после этого Израиль атаковал два северных города — Баболь и Бабольсер, а также радар вблизи Тегерана.

Подробнее о развитии конфликта — в прямой трансляции «Ъ».

Екатерина Отрашкевич