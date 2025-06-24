Жителя Курской области приговорили к 24 годам лишения свободы за госизмену

Жителя Глушковского района Курской области Александра Абрамова признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Курский облсуд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, приговор включает ограничение свободы на два года и штраф в 450 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Следствие и суд установили, что Абрамов хранил бездымный порох, передавал иностранной разведке сведения о местах дислокации и маневрах войск, расположении линий связи и другую значимую информацию о вооруженных силах РФ рядом с границей в Глушковском районе Курской области.

Кроме того, курянин приобрел ручные гранаты и пытался взорвать одну из них во время задержания. Абрамов признал себя виновным только в хранении пороха и собирается подавать апелляционную жалобу.

В конце прошлой недели стало известно, что актер из Новосибирска получил 17 лет колонии за попытку взорвать железнодорожные пути под Белгородом.

Юрий Голубь