Липецкого производителя профилей с оборотом в 1,7 млрд решили обанкротить

Некий Денис Бурей подал в арбитражный суд Липецкой области банкротный иск к местному ООО ГК «Липецкпрофиль». Сумма задолженности не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

По данным Rusprofile, ООО ГК «Липецкпрофиль» было учреждено в Липецкой области в июле 2018 года для производства профилей с помощью холодной штамповки или гибки. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Компания в равных долях принадлежит ее гендиректору Максиму Шипилову и Артему Голошумову. Они также вместе владеют липецким ООО «Сбид», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. 2024 год «Липецкпрофиль» закончил с выручкой в 1,7 млрд руб. и чистой прибылью в 16 млн руб. В 2023 году компания получила аналогичные финансовые результаты.

В начале июня арбитражный суд Липецкой области признал банкротом местное ООО «Домино пицца» по иску индивидуального предпринимателя. Причиной подачи заявления стала задолженность в 2,2 млн руб.

Алина Морозова