Песков: Медведев в споре с Трампом твердо отстаивает свою точку зрения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в споре с президентом США Дональдом Трампом о передаче Ирану ядерного боекомплекта отстаивает свою позицию и для Кремля она важнее, чем все другие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Дмитрий Медведев осудил решение США атаковать иранские ядерные объекты и заявил, что теперь некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Вслед за этим Дональд Трамп предостерег его от «небрежного» упоминания ядерного оружия. Господин Медведев в ответ заявил, что Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, «в отличие от Израиля», является участником Договора о нераспространении.

«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, и, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Лусине Баласян