ЕАБР ожидает ключевую ставку в России на уровне 18% к концу года

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макроэкономический прогноз для семи стран—участниц организации. ЕАБР ожидает, что Центробанк (ЦБ) РФ снизит ключевую ставку до 18% к концу 2025 года.

Согласно прогнозу банка, на фоне высоких процентных ставок и укрепления рубля инфляция в России по итогам 2025 года замедлится до 7,5% после 9,5% в 2024 году. Аналитики ожидают ослабления рубля во втором полугодии до 95 руб./$. При этом высокие ставки продолжат укреплять рубль, но падение цен на нефть и сокращение экспорта приведут к снижению предложения валюты на внутреннем рынке. ЕАБР также понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,4 п. п., до 2%.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».