В Ростове продажи квартир в массовом сегменте сократились на рекордные 86%

Продажи квартир в массовом сегменте в Ростове-на-Дону в мае 2025 году сократились на 86 % по сравнениям с аналогичным периодом прошлого года. Что стало рекордным падением на рынке недвижимости. Об этом сообщает Dmoostroydon.ru со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эту тенденция, по мнению аналитиков, связана с увеличением процента ипотечного кредитования, а также отсутствием четкого законодательного разделения классов жилья. Зачастую застройщики причисляют жилье к классу «комфорт», хотя оно таким не является.

Отмечается, что в мае 2025 года продажи квартир класса «стандарт» в Ростове-на-Дону упали на 31,2%, а «комфорт» — на 127%. Среднее число проданных квартир в расчете на один дом в сегменте «стандарт» составило 11,2 квартир в месяц, что ниже прошлогоднего показателя (16 квартир). В сегменте «комфорт» продажи упали с 14,6 до 7,3 квартир в месяц.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», эксперты считают, что по итогам 2025 года в Ростовской области уровень рынка первичного жилья упадет на 25-30%.

Наталья Белоштейн