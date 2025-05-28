Эксперты ожидают снижения продаж первичного жилья в Ростовской области на 25-30%

В Ростовской области уровень рынка первичного жилья упадет на 25-30% по итогам 2025 года. Таким мнением с «Ъ-Ростов» поделились эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам генерального директора консалтинговой компании MACON Ильи Володько, снижение числа сделок на первичном рынке жилой недвижимости в этом году – это общероссийская тенденция. Главной причиной этого стало сокращение льготных ипотечных программ с господдержкой при недоступности рыночной ипотеки из-за чрезмерно высоких ставок кредита. Ростовская область в процессе не стала исключением.

«По итогам четырех месяцев текущего года число продаж на первичном рынке сократилось почти на 12%, всего было реализовано чуть больше 50 тыс. квартир. Более высокая база второго полугодия прошлого года скорее всего повлияет на то, что по итогам 2025 года совокупный уровень продаж на первичном рынке окажется на 25-30% ниже прошлогоднего», — рассказал «Ъ-Ростов» Илья Володько.

Специалисты отмечают, что для жителей региона в нынешней ситуации предпочтительнее сохранять деньги на вкладах, чем вкладываться в недвижимость.

«Без льготных кредитов и программ рынок будет и дальше падать. Зато ставка по депозитам, стимулирует покупателей только выжидать и наращивать капитал в надежде, что рынок просядет и цены понизятся», — считает Максим Хмель, управляющий партнер УН «Парус».

По данным консалтинга MACON, на сегодняшний день в регионе не распроданы около 75% из всех строящихся квартир, а их реализация займет более четырех лет. Только в Ростове-на-Дону на рынке находятся 10 проектов комплексного освоения территории почти на 8 млн кв. м и еще почти столько же в стадии планирования.

«Можно с уверенностью говорить о том, что дефицита жилищного строительства в ближайшие годы не будет», — заявил Илья Володько.

Стагнация рынка наблюдается не только в сегменте новостроек, но и вторичного жилья. Несмотря на то, что вторичный рынок отличают более низкие цены, возросшее качество новой жилплощади становится значимым фактором при принятии решения о покупке квартиры.

«До момента снижения ключевой ставки и достижения стоимости ипотечных кредитов уровня в 10-12% существенного оживления рынка недвижимости в любых его сегментах ожидать не стоит», — считает эксперт.

Константин Соловьев