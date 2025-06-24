Рютте не ответил на вопрос о возможном нападении России на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте не дал конкретного ответа на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на альянс в течение пяти следующих лет. При этом господин Рютте пригрозил, что в случае российской атаки реакция НАТО «будет разрушительной».

На пресс-конференции перед саммитом альянса у генсека спросили, на чем основано его мнение о возможном нападении России в течение ближайших пяти лет. Также ему задали уточняющий вопрос: может ли Россия напасть на Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию или любую другую страну на восточном фланге НАТО?

Марк Рютте в ответ сообщил, что многие высокопоставленные представители разведывательного сообщества говорили ему об угрозе. По их словам, через «три, пять или семь лет» Россия «сможет успешно атаковать» НАТО, если альянс уже сегодня не начнет больше инвестировать в оборону. Он также призвал следить за тем, что делает Китай, который «быстро наращивает свою армию».

Господин Рютте также назвал сплетнями информацию о планах США сократить военный контингент в странах Европы. «В феврале была сплетня о том, что новым командующим сил НАТО станет европеец... Оказалось, что новым командующим станет американский генерал»,— сказал он в интервью TVP Info (цитата по ТАСС).

Кремль называл эфемерной декларируемую странами НАТО российскую угрозу, на фоне которой альянс хочет увеличить возможности своей противовоздушной обороны на 400%.

Подробности — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».