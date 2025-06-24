ЦАХАЛ сообщил о самой масштабной операции против Ирана с начала конфликта

Военно-воздушные силы Израиля осуществили серию авиаударов по западной части Ирана, сообщает ЦАХАЛ. Целями стали подземные объекты, используемые Корпусом стражей исламской революции для хранения ракет и пусковых установок.

Атаки проводились с помощью истребителей. В ходе операции уничтожена ракетная пусковая установка, предназначенная для возможного применения против израильских самолетов.

По данным The Times of Israel, в операции были задействованы 15 истребителей. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что этой серией ударов армия Израиля завершила операции в западной части Ирана.

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