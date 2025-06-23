Reuters: иранским ударам подверглась только военная база США в Катаре

Иран нанес удары по американской базе в Катаре, сообщает Reuters со ссылкой на источник в военных кругах США. Ударов по другим базам не зафиксировано.

Как пишет агентство, атаке подверглась американская авиабаза Аль-Удейд к юго-востоку от катарской столицы Дохи. Источники Reuters сообщил, что удар не привел к каким-либо существенным последствиям. Жертв среди американских военнослужащих нет.

Ранее Reuters сообщал, что власти Ирана за несколько часов до нанесения ударов предупредил США и Катар о готовящейся атаке. До этого СМИ сообщали, что армия Ирана также нанесла ракетные удары по американской базе в Ираке.

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