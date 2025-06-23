Кабмин ФРГ: члены НАТО обязались выделить €40 млрд на поддержку Украине

Члены Североатлантического альянса условились выделить на поддержку Украине €40 млрд в ближайший год. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, передает агентство Reuters. О решении будет объявлено на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что программа саммита НАТО была сокращена. По информации издания, в нее не входит заседание Совета НАТО по Украине. Сокращенная программа предполагает только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Обычно проводится два или три заседания. Посетит ли саммит президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно. По словам собеседников издания, он приглашен только на ужин в день открытия.

Ожидалось, что в саммите в Гааге примут участие 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. Однако из-за эскалации на Ближнем Востоке некоторые представители могут пропустить встречу в верхах. В частности, по сообщениям NHK, визит в Гаагу может отменить премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

О подготовке к саммиту — в материале «Ъ» «Украинская угроза НАТО».

Анастасия Домбицкая