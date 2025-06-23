NHK: премьер Японии может пропустить саммит НАТО из-за войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может отменить свой визит в Гаагу на саммит НАТО, сообщает NHK со ссылкой на источники. По информации телерадиокомпании, страну на встрече представит министр иностранных дел Такэси Ивая.

По словам источников, Сигэру Исиба принял во внимание эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, в том числе удары США по ядерным объектам Ирана. Как уточнили собеседники, премьер решил отказаться от поездки после того, как президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Ли Чжэ Мён также допустили, что могут пропустить саммит.

Господин Исиба посещал саммит альянса три года подряд в качестве главы страны-партнера. 22 июня он воздержался от поддержки ударов США по территории Ирана для сохранения дружеских отношений с Тегераном, передает Kyodo. Позже он заявил, что действия Вашингтона «демонстрируют решимость деэскалировать ситуацию, не допуская при этом создания Ираном ядерного оружия».

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Петр Бузлаев