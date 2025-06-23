Арагчи: действия США и Израиля в отношении ядерных объектов усиливают эскалацию

Эскалация на Ближнем Востоке усиливается из-за действий США и Израиля в отношении иранской ядерной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Господин Арагчи поблагодарил российскую сторону за то, что она «решительно осудила агрессивные действия» в отношении республики.

Российский лидер принял главу МИД Ирана в Кремле днем в понедельник. Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке страны. Агентство не уточнило, о какого рода поддержке идет речь и поступит ли от Тегерана запрос о военной помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая утром в понедельник на вопрос «Ъ» о готовности России оказать военную поддержку Ирану, не исключил такого сценария. По его словам, все будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона. Господин Арагчи, накануне прибывший в Россию, говорил, что консультации с Москвой могут иметь огромное значение в «новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ответит на агрессию. В МИД РФ в тот же день выпустили заявление с осуждением действий США.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Анастасия Домбицкая