В Белгородской области за неделю восстановили 273 дома, повреждены 169

За прошедшую неделю в Белгородской области завершили восстановление 273 частных домов и квартир, поврежденных при обстрелах. К списку разрушений добавились 169 объектов. Это следует из докладов глав приграничных муниципалитетов на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю пострадали два частных дома и девять квартир (всего — 11). Восстановлены два объекта ИЖС и десять квартир (всего — 12). В работе остаются 55 жилых помещений (44 частных дома и 11 квартир).

В Белгородском районе разрушения получили 25 ИЖС и четыре квартиры (всего — 29). Ремонт завершен в 48 частных домах и шести квартирах (всего — 54). Восстановлению подлежат 149 объектов (129 ИЖС и 20 квартир).

В Борисовском районе повреждены семь частных домов и 14 квартир (всего — 21). Расписки получены от собственников четырех ИЖС и одной квартиры. В ремонте нуждаются еще 139 жилпомещений (71 частный дом и 68 квартир).

В Валуйском округе пострадали 13 ИЖС, восстановлены — семь. В работе остаются 74 жилых объекта (69 частных домов и пять квартир).

В Грайворонском округе разрушения получили шесть ИЖС и одна квартира, отремонтированы 13 частных домов и семь квартир (всего — 20). Восстановлению подлежат 130 помещений (94 частных дома и 36 квартир).

В Краснояружском районе повреждены 16 ИЖС, расписки получены от владельцев шести. В ремонте нуждаются 28 частных домов.

В Шебекинском округе пострадали 72 ИЖС и семь квартир (всего — 79). Восстановлены 61 частный дом и 108 квартир (всего — 169). В работе остались 2 565 объектов (1 372 ИЖС и 1 193 квартиры).

Заслушав доклады глав муниципалитетов, губернатор Вячеслав Гладков выразил недовольство темпами восстановления жилья в Белгородском районе и поручил ускорить работы. «Пока сезон, мы работы должны выполнить. Деньги во внебюджетном фонде есть. Подрядных организаций в Белгородской области достаточно для восстановления»,— заключил глава региона.

Неделей ранее строители восстановили в Белгородской области 287 жилых объектов, пострадали еще 178.

Алина Морозова