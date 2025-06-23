Появились видео с главой парка «Тайган» после нападения львов

Директору сафари-парка «Тайган» в Крыму Олегу Зубкову, на которого накануне напали львы, провели операцию. Позже его доставили в больницу имени Семашко в Симферополе на реабилитацию.

На кадрах, которые публикует «Крым 24», Олега Зубкова на каталке вывозят из здания больницы в Белогорске. Другие кадры сделаны у больницы в Симферополе. Господина Зубкова также на каталке перевозят сотрудники санитарной авиации.

В результате нападения львов у Олега Зубкова диагностировали травмы шеи, повреждение трахеи и разрыв большой грудной мышцы. Он находится в тяжелом состоянии, по ряду данных ранее был подключен к аппарату ИВЛ.

По информации источников в правоохранительных органах, напавших на директора парка львов привезли из Мариуполя после начала СВО. По предварительным данным, те же животные в прошлом году убили сотрудницу «Тайгана».