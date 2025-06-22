Эдгард Запашный: владелец парка «Тайган» подключен к ИВЛ после нападения льва

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения льва. Об этом сообщил дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации представителя цирковой династии, пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной критического состояния стали серьезные повреждения трахеи, которые нанес хищник во время атаки.

«Олег Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как в результате нападения лев сильно порвал ему трахею»,— написал Эдгард Запашный.

После нападения хищников, которое произошло во время кормления, Олега Зубкова доставили в Белогорскую центральную районную больницу. В минздраве Крыма оценивают его состояние как тяжелое. Республиканский следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Лия Пацан