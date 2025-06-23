На директора парка «Тайган» могли напасть львы-убийцы из Мариуполя

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков мог пострадать при нападении тех же львов, которые в прошлом году убили его сотрудницу Леокадию Перевалову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Предварительно, это те же львы,— заявил собеседник агентства.— Они были привезены в парк Зубковым из Мариуполя». Источник добавил, что «именно они в прошлом году напали на сотрудницу парка, убив ее».

Дрессировщик Эдгард Запашный в комментарии для «АиФ» высказал мнение, что не следует спешить с выводами о причастности к нападению на господина Зубкова тех же животных, которые убили его коллегу. Он также отметил, что ни один профессионал не возьмет на себя ответственность за усыпление животных в такой ситуации. Господин Запашный указал, что львы «совершили нападение, находясь на собственной территории». Дрессировщик отметил, что в подобных случаях специалисты склонны винить самих себя за неправильную оценку риска или неправильное поведение. Он добавил, что после гибели сотрудницы парка директор «Тайгана» «точно так же рассуждал».

Накануне региональное следственное управление СКР сообщило, что руководитель парка Олег Зубков получил многочисленные травмы в результате нападения льва. Начата проверка. Пострадавший был прооперирован , он находится в тяжелом состоянии. По ряду данных, пациента подключили к ИВЛ.