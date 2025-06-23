МИД: РФ готова упреждающе отвечать на наращивание ПРО в НАТО

Россия готова реагировать на угрожающие ее безопасности действия НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, речь идет в том числе о планах альянса по наращиванию системы ПРО/ПВО.

Как отметил дипломат, сложно сказать, насколько быстро члены НАТО сумеют реализовать поставленную задачу на практике. Он утверждает, что работа над совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО альянса «всегда двигалась непросто».

«Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз... Мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие»,— сказал замминистра в интервью «РИА Новости».

Генсекретарь НАТО Марк Рютте считает, что для обороны и обеспечения эффективного сдерживания военному альянсу необходимо на 400% нарастить силы противовоздушной и противоракетной обороны. На прошлой неделе страны альянса согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Подробности — в материале «Ъ» «В НАТО случилось короткое замыкание».