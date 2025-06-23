Генштаб Ирана: удары США развязали руки «воинам ислама»
Иран вправе принять ответные меры против США после их ударов по иранской территории, заявил начальник Генерального штаба ВС исламской республики Абдулрахим Мусави. По его словам, Штаты «открыто и напрямую вступили в войну, нарушив суверенитет Ирана».
«Преступная Америка должна знать, что... она развязала руки воинам ислама в вооруженных силах для любых действий против ее интересов и армии, и мы никогда не отступим в этом отношении»,— цитирует господина Мусави агентство Tasnim.
В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности ответить на удары. По данным NBC, Иран грозил активизировать ячейки террористов на территории Штатов. США также известно о подготовке атак на американские базы в Ираке и Сирии.
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