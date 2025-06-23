NBC: Иран пригрозил активизировать ячейки террористов в США в случае нападения

За несколько дней до ударов США по иранским ядерным объектам Иран направил американскому президенту Дональду Трампу коммюнике, в котором пригрозил активизировать «спящие террористические ячейки» на территории Соединенных Штатов в случае нападения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания среди представителей США, сообщение было получено господином Трампом через посредника на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде. Тогда президент США покинул саммит ранее запланированного.

По информации телеканала, власти США в ключевых американских городах находятся в состоянии повышенной готовности к потенциальным ответным действиям на территории страны.

Европейский дипломат, работающий над иранской проблемой, заявил NBC, что США и их союзники считают, что Иран может атаковать граждан Европы и Америки и за пределами территории Штатов.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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