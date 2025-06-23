Прокуратура добивается сноса элитного поселка под Геленджиком

Краевая прокуратура через суд пытается признать коттеджный поселок «Маяк» в Кабардинке самовольной застройкой с последующим сносом объекта. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Надзорное ведомство настаивает на истребовании земельного участка площадью 8,4 га из чужого владения в пользу Российской Федерации, а также ликвидировать постройки. Ущерб от утраты рекреационных ресурсов оценили в 1 млрд руб.

Исковое заявление принял Геленджикский городской суд. Ответчиками по делу стали 49 граждан и союз по управлению имуществом «Поселок Маяк». Среди ответчиков — глава Приморско-Ахтарского района Кубани Максим Бондаренко и родственники высокопоставленных кубанских экс-чиновников.

По версии прокуратуры, передача турбазы «Маяк» геленджикскому подразделению Федерации независимых профсоюзов России в 1992 году была проведена с нарушениями. Надзорный орган указывает на отсутствие оснований для передачи участка профсоюзам и считает незаконными последующие действия по акционированию, межеванию и смене вида разрешенного использования земли.

Позже туристическое предприятие прошло акционирование, одним из акционеров стал Максим Бондаренко. Прокуратура утверждает, что он вместе с другими лицами организовал серию судебных решений, которые позволили разделить участок на части и зарегистрировать право собственности на землю за гражданами. По данным ведомства, несколько участков господин Бондаренко передал своей жене и доверенным лицам.

В 2008 году Геленджикский городской суд изменил вид использования участка с «эксплуатации курортного комплекса» на «индивидуальное жилищное строительство», а в 2012 году здесь началось строительство коттеджей.

Участок расположен во второй зоне горно-санитарной охраны курорта — особо охраняемой территории федерального значения. Прокуратура считает действия организаторов схемы антисоциальными и нарушающими основы правопорядка. Ведомство отмечает, что целью ответчиков было завладение федеральной собственностью в ущерб интересам государства и общества, из-за чего государство лишилось возможности использовать территорию для оздоровления.

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в комментарии «Ъ» опроверг претензии прокуратуры, заявив, что все сделки были законными.