Власти США предупредили о риске атак в стране после ударов по Ирану

Участие США в конфликте на Ближнем Востоке создаст в стране повышенную угрозу терактов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности.

Предупреждение было опубликовано 22 июня и действует до 22 сентября.

В сообщении указано, что риск насилия «воинствующих экстремистов» в США может увеличиться, если иранские власти опубликуют религиозное постановление, призывающее к ответным мерам против США.

Министерство также предупреждает о возможных кибератаках Ирана на сети США. По его данным, Иран планирует преследовать американских чиновников, которых считает причастными к гибели генерала Касема Сулеймани, убитого в январе 2020 года при американском авиаударе у аэропорта Багдада.

Госдепартамент США, в свою очередь, объявил «всемирное предупреждение» для американских граждан, указав на возможность сбоев в поездках и демонстраций против американцев после ударов США по иранским ядерным объектам. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-23/us-issues-worldwide-caution-for-americans-after-attack-on-iran

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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