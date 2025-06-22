В Воронеже совладельцу «Стройсервиса» отказали в пересмотре иска к ГЧ на 813 млн

19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу совладельца воронежского ООО «Стройсервис» Александра Муштаева на отказ в пересмотре спора с местным АО «Галерея Чижова» (ГЧ, близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову). Решение арбитражного суда региона было остановлено в силе, следует из картотеки арбитражных дел. Кассационная жалоба на него пока не поступала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале мая апелляционный суд принял аналогичное решение по жалобе второго совладельца «Стройсервиса» Павла Какалия.

Летом 2020 года «Стройсервис» обратился в арбитражный суд региона с требованием взыскать с ГЧ 812,7 млн руб. По мнению истца, ответчик не выплатил ему доходы от деятельности. В «Галерее Чижова» ранее заявляли, что бывший совладелец не инвестировал предусмотренные договором 15% в стройку третьей очереди ТРЦ.

Первая инстанция весной 2024 года встала на сторону ГЧ, летом это решение поддержал 19-й арбитражный апелляционный суд, осенью — арбитражный суд Центрального округа. В марте 2025 года Верховный суд РФ отклонил жалобу господина Муштаева на эти решения. Бизнесмен оспорил отказ, но суд возвратил ему претензию.

Павел Какалия заявлял «Ъ-Черноземье», что в основу судебного решения о невзыскании 812,7 млн руб. частично легли «несуществующие расходы за фиктивные работы при строительстве ТРЦ», которые «повесили» на него и Александра Муштаева. По его словам, их «долго пытались выкурить из проекта, не переводя выручку».

Подробнее об этом споре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова