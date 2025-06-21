Politico: заседание по Украине на саммите НАТО в Гааге не состоится

Программа саммита НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге, сокращена. В частности, в нее не входит заседание Совета НАТО по Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую (президент США Дональд.— “Ъ”) Трамп не смог разрешить»,— пишет издание. По итогам саммита не планируется длинное коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах альянса.

Сокращенная программа предполагает только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Обычно проводится два или три заседания, отмечает газета. Посетит ли саммит президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно. По словам собеседников издания, он приглашен только на ужин в день открытия.

На саммите ожидается участие 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций.

О подготовке к саммиту — в материале «Ъ» «Украинская угроза НАТО».

Елизавета Шмакова