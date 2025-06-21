Сечин: энергобезопасность в мире зависит от поставок из РФ, Ирана и Венесуэлы

Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, от поставок из этих стран напрямую зависит мировая энергобезопасность.

«На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики»,— отметил он в ходе выступления на энергетической панели на ПМЭФ.

Господин Сечин сказал, что вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. По экспорту углеводородов она достигает около 15%. Также российская ресурсная база включает металлы: доля России в добыче золота составляет около 10%, в производстве высокосортного никеля и палладия — 20% и 40% соответственно.

«В России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий»,— подчеркнул он.

В мае S&P Global снизило ожидаемый уровень цен на платину, палладий, медь, цинк, никель и алюминий на 2025–2029 годы на 0,3–1,7%, сохранив прогноз роста котировок. Спрос на промышленные драгметаллы может вырасти из-за накопления запасов на фоне сохраняющихся рисков эскалации тарифных войн Китая и США.

О выступлении Игоря Сечина — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».